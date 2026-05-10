Шествие с самым большим флагом Беларуси прошло в Минске

Флаг длиной 500 метров, шириной девять метров и весом в 400 килограмм несли более 800 человек. Среди участников мероприятия — чиновники, деятели культуры, спорта, представители СМИ и общественных объединений.
Возглавляли колонну барабанщики-кадеты. Организатором масштабной акции выступил Штаб патриотических сил.
Данная акция прошла в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Беларуси, который ежегодно отмечается во второе воскресенье мая.
Аналогичные мероприятия чествования госсимволов впервые пройдут также и во всех областных центрах республики.
впервые пронесли по проспекту Победителей в 2025 году.