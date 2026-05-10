«Автотор» поздравил ветеранов и провёл праздник «Весна Великой Победы» в Калининграде

В микрорайоне имени Александра Космодемьянского в Калининграде компания «Автотор» провела два традиционных мероприятия, приуроченных к Дню Победы. В преддверии 9 Мая представителям ветеранских организаций вручили продуктовые наборы, а в сам праздник военно-патриотический парк у Дворца спорта «Автотор-Арена» принял гостей на мероприятии «Весна Великой Победы». Оба события — часть многолетней социальной работы предприятия и профсоюза «Автотор-проф» в районе, где исторически расположено производство.
Поздравление ветеранов прошло в камерном формате, но именно это, судя по реакции, и ценят его участники. Руководитель первичной организации Совета ветеранов микрорайона Ираида Чемерис сказала об этом прямо: «Мы не первый год получаем подарки от “Автотора”. Для нас это очень важно, потому что сегодня ветеранским организациям непросто, финансирования не хватает, спонсоров почти нет. Завод всегда рядом, и за эти годы мы уже стали практически родными».
Председатель Совета профсоюза «Автотор-проф» Татьяна Мороз добавила, что сотрудничество с ветеранами для предприятия — не разовая акция, а многолетняя шефская работа, особенно тесная с теми, кто живёт рядом с заводом: «С этим местом связаны судьбы многих людей, которые здесь работали. Для нас очень важна преемственность поколений и сохранение памяти о тех, кто поднимал Калининградскую область, восстанавливал её и вкладывал в неё свою молодость, силы и труд». В этом году слова о восстановлении региона звучат с особым весом: область отмечает 80-летие образования.
9 мая эстафету принял военно-патриотический парк у «Автотор-Арены». Здесь формат был уже массовым: театрально-музыкальная постановка «Нам нужна одна Победа», стихи фронтовых поэтов, танцевальная программа и интерактивные зоны с экспозицией стрелкового и артиллерийского вооружения, средств связи и предметов военного быта.
Отдельным событием стало участие жителей микрорайона во всероссийской акции «Поём вместе “Катюшу”, в рамках которой сотни российских городов спели “Расцветали яблони и груши…”.
Старший вице-президент холдинга «Автотора» по проектам в Калининградской области Владимир Кривченко напомнил калининградцам, что земля под парком — не случайное место для праздника. В годы войны здесь шли ожесточённые бои, погибло много советских солдат, а при подготовке территории к благоустройству силами компании она была разминирована: нашли большое количество снарядов и других опасных находок военных лет. «Именно поэтому это место требует особого, бережного отношения, а построенный храмовый комплекс стал символом памяти, уважения к подвигу павших и духовного осмысления той жертвы, которую принёс наш народ», — отметил Кривченко.
«Весна Великой Победы» вновь объединила жителей разных поколений, чтобы вместе отдать дань памяти героям, выразить благодарность ветеранам и сохранить живую связь с историей родной земли.