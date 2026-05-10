«Автотор» поздравил ветеранов и провёл праздник «Весна Великой Победы» в Калининграде

Председатель Совета профсоюза «Автотор-проф» Татьяна Мороз добавила, что сотрудничество с ветеранами для предприятия — не разовая акция, а многолетняя шефская работа, особенно тесная с теми, кто живёт рядом с заводом: «С этим местом связаны судьбы многих людей, которые здесь работали. Для нас очень важна преемственность поколений и сохранение памяти о тех, кто поднимал Калининградскую область, восстанавливал её и вкладывал в неё свою молодость, силы и труд». В этом году слова о восстановлении региона звучат с особым весом: область отмечает 80-летие образования.