Сотрудники администрации Новороссийска освоят инициативное бюджетирование

Повышение квалификации по программе «Инициативное бюджетирование» пройдут сотрудники администрации города Новороссийска Краснодарского края. Организация таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Кадры», сообщили в городской администрации.
Занятия будут проходить с 18 по 22 мая. Программа ориентирована на практическое освоение инструментов вовлечения граждан в бюджетные решения. Слушатели изучат методы организации публичных обсуждений, подготовки проектной документации и взаимодействия с жителями при распределении бюджетных средств.
«Инициативное бюджетирование — это реальный способ дать людям возможность влиять на то, куда идут бюджетные средства. Мы хотим привезти в Новороссийск лучшие практики и сделать работу администрации более открытой для жителей», — отметила главный специалист управления внутренней политики администрации Новороссийска Елена Рябых.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.