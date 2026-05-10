В Уфе в честь Дня Победы прошел парад на воде.

Парад в честь Дня Великой Победы в башкирской столице прошёл не только на суше, но и на воде. Легкомоторные суда проплыли по реке Уфе и реке Белой. Протяженность маршрута — более 50 км. В память о героях по воде «промаршировали» катера, лодки, яхты — всего более 50 водомоторных судов.