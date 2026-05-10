В Красноярске появится новый благоустроенный сквер

В микрорайоне Преображенский дан старт работам по благоустройству общественного пространства «Преолес». Проект предусматривает максимальное сохранение природного облика территории, чтобы новая зона отдыха гармонично вписалась в лесной ландшафт и отвечала интересам жителей. В настоящее время участок представляет собой частично обустроенные места для прогулок и дикие уголки с естественной растительностью, в которых нужно навести порядок. На первом этапе специалисты проведут расчистку территории от зарослей и аварийных деревьев, выполнят планировку для будущих дорожек и площадок. К осени в «Преолесе» появятся современные спортивные и игровые зоны для детей и взрослых, памп-трек для велосипедистов и самокатчиков, полоса препятствий для занятий спортом на свежем воздухе, велодорожки, интегрированные в природный рельеф. Территорию озеленят новыми деревьями, кустарниками и многолетними цветами. Для безопасности и комфорта установят современное освещение. Особое внимание уделят созданию безбарьерной среды: все маршруты и площадки будут доступны для маломобильных жителей. Работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Объект для благоустройства был выбран по итогам голосования горожан: «Преолес» в 2025 году набрал рекордные 32 038 голосов, что позволило включить его в федеральную программу, инициированную Президентом России.