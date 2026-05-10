В Поморье стартовал проект по раннему выявлению онкозаболеваний легких

Пилотный проект по раннему выявлению онкологических заболеваний легких начали реализовывать в четырех медучреждениях Архангельской области. Инициатива соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Проект запустили в четырех медучреждениях: Архангельской поликлинике № 1, Северодвинской больнице № 2, Новодвинской центральной городской больнице и Няндомской центральной районной больнице. Обследование включили в диспансеризацию для тех, кто в группе высокого риска: курящие, люди от 55 до 80 лет, а также работники вредных производств. При подозрении на опухоль снимки направят в онкодиспансер, а пациента возьмут на индивидуальное сопровождение», — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Одним из разработчиков проекта стала заместитель главного врача по медицинской части Архангельской клинической офтальмологической больницы Ольга Пихтулова. Она подчеркнула, что низкодозная компьютерная томография легких значительно повышает выявляемость злокачественных новообразований органов дыхания по сравнению с обычной флюорографией легких. Применение этого метода регламентировано клиническими рекомендациями.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.