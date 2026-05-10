В Поморье стартовал проект по раннему выявлению онкозаболеваний легких

«Проект запустили в четырех медучреждениях: Архангельской поликлинике № 1, Северодвинской больнице № 2, Новодвинской центральной городской больнице и Няндомской центральной районной больнице. Обследование включили в диспансеризацию для тех, кто в группе высокого риска: курящие, люди от 55 до 80 лет, а также работники вредных производств. При подозрении на опухоль снимки направят в онкодиспансер, а пациента возьмут на индивидуальное сопровождение», — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.