«Ротор» проиграл в Уфе со счетом 0:1

Сегодня, 10 мая, в матче 33-го тура Первой лиги волгоградский «Ротор» в гостях уступил «Уфе» со счетом 0:1. Сине-голубые владели территориальным преимуществом по ходу всего матча, но свои моменты реализовать не смогли. Несколько шансов отличиться имел нападающий Саид Алиев, однако ему не хватило точности в завершающей стадии.