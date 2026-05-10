Шебутной Балтрайон, грибы-покойнички и купание в Преголе: первые калининградцы рассказали, как жили в 1940−50-х

Садиков не было, папа часто брал меня с собой. Помню, взрывали очень красивые дома в районе нынешнего краеведческого музея, было очень жалко, но они были уже в таком плачевном состоянии, стены могли упасть и кого-нибудь придавить. В 1968 году папа участвовал в снесении Королевского замка. Очень прочные стены. Взрывчатка по металлу никак не брала. Один из залов там был украшен гипсовыми фигурками: папа привёз ёжиков, гномов, медведей высотой пять-десять сантиметров. Играли всем двором, ничего не сохранилось. Жалею сейчас об этом. Но тогда нам, детям, это было совсем неважно".