Мошенники пытались обмануть 79 летнюю жительницу ЕАО

79 летняя жительница ЕАО обратилась в полицию с заявлением о попытке мошенничества.

Источник: Комсомольская правда

79 летняя жительница ЕАО обратилась в дежурную часть МОМВД России «Ленинский» с заявлением о попытке мошенничества. Звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что личный кабинет женщины на портале «Госуслуги» взломан, а её банковские счета под угрозой. Аферисты убеждали перевести средства на «безопасный» счёт, сообщает прокуратура по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщина не поддалась на уговоры: она сообщила, что не имеет аккаунта на «Госуслугах», и отказалась выполнять требования звонивших. После этого пенсионерка прервала разговор и сразу обратилась в правоохранительные органы.

По факту покушения на мошенничество возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования. Правоохранительные органы напоминают жителям региона о необходимости проявлять бдительность при получении подобных звонков.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru