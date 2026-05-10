Мошенники пытались обмануть 79 летнюю жительницу ЕАО

79 летняя жительница ЕАО обратилась в дежурную часть МОМВД России «Ленинский» с заявлением о попытке мошенничества. Звонившие представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что личный кабинет женщины на портале «Госуслуги» взломан, а её банковские счета под угрозой. Аферисты убеждали перевести средства на «безопасный» счёт, сообщает прокуратура по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.