УФСБ по Пермскому краю рассекретило показания военнослужащих латышского батальона фашистов

Управление ФСБ по Прикамью сняло гриф секретности с совершенно секретной справки «О деятельности 697 латышского саперного батальона немецкой армии». Документ был составлен на основании показаний унтер-офицера Адольфа Курца, а также рядовых этого подразделения. Все они были осуждены к различным срокам лишения свободы и отбывали наказание в Молотовской области. Из их показаний следует, что батальон формировался из латышей, а также русскоязычного населения 1919−1924 годов рождения. Как отмечают военнопленные, подразделение не соответствовало своему названию. Он специализировался на карательной деятельности и фактически входил в состав дивизии СС «Tottenkopf», «а дивизия была подчинена командующему охранных войск». Батальон занимался борьбой с партизанами, а также грабежом населения, следует из документа.