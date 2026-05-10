В Томском госуниверситете состоялся форум «Химия будущего»

Форум «Химия будущего» проходил 4−6 мая в Томском государственном университете (ТГУ) в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Участниками стали более 80 старшеклассников из семи регионов России. Они работали над кейсами от индустриальных партнеров, знакомились с химическими лабораториями и общались с учеными-химиками. Также школьники увидели, где учатся и проводят исследования будущие химики, побывали на научно-популярных лекциях ученых и химических квизах.
В ходе проектного трека участники вместе со студентами-химиками решали реальные производственные задачи от партнеров факультета. Итогом стала защита проектов перед экспертами. Кроме того, ребята побывали на экскурсиях в «Микране», Инжиниринговом химико-технологическом центре, Научно-исследовательском институте полупроводниковых приборов и музее истории и достижений «Газпром трансгаз Томск».
«Химик сегодня — это не просто лаборант в халате. Это специалист, который создает новые материалы, лекарства, источники энергии. Наш факультет готовит профессионалов, востребованных в ведущих компаниях России. И форум — отличная возможность попробовать себя в деле», — отметил и. о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.