В Томском госуниверситете состоялся форум «Химия будущего»

Более 80 старшеклассников из семи регионов работали над кейсами от индустриальных партнеров.

Источник: Национальные проекты России

Форум «Химия будущего» проходил 4−6 мая в Томском государственном университете (ТГУ) в соответствии с целями национального проекта «Новые материалы и химия». Об этом сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.

Участниками стали более 80 старшеклассников из семи регионов России. Они работали над кейсами от индустриальных партнеров, знакомились с химическими лабораториями и общались с учеными-химиками. Также школьники увидели, где учатся и проводят исследования будущие химики, побывали на научно-популярных лекциях ученых и химических квизах.

В ходе проектного трека участники вместе со студентами-химиками решали реальные производственные задачи от партнеров факультета. Итогом стала защита проектов перед экспертами. Кроме того, ребята побывали на экскурсиях в «Микране», Инжиниринговом химико-технологическом центре, Научно-исследовательском институте полупроводниковых приборов и музее истории и достижений «Газпром трансгаз Томск».

«Химик сегодня — это не просто лаборант в халате. Это специалист, который создает новые материалы, лекарства, источники энергии. Наш факультет готовит профессионалов, востребованных в ведущих компаниях России. И форум — отличная возможность попробовать себя в деле», — отметил и. о. декана химического факультета ТГУ Алексей Князев.

Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Редкоземельные металлы: трудные в добыче элементы, о которых из-за Трампа говорит теперь весь мир
Современную жизнь невозможно представить без высокотехнологичных устройств: смартфонов, двигателей, МРТ. В основе работы этих устройств — редкоземельные металлы: выяснили, что относится к этой группе элементов и почему их теперь обсуждает весь мир.
Читать дальше