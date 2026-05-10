Что делать, если УК не чинит лифт и просит дополнительные деньги?

Верховный суд разъяснил, что ремонт входит в ежемесячные платежи без доплат.

Овечает юрист Ирина Сивакова:

"Судебная практика складывается так, что ремонт неисправного лифта управляющая домом организация провести обязана.

Важно знать, что работы, необходимые для надлежащего содержания лифта, предусмотрены «Минимальным перечнем услуг и работ по содержанию общедомового имущества» (утверждён Постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290). То есть лифт относится к общедомовому имуществу, а взносы на его содержание жильцы вносят ежемесячно.

Кроме того, обязанность управляющих организаций обслуживать и ремонтировать лифты предусмотрена Правилами, утверждёнными Постановлением Госстроя от 27.09.2003 № 170 (п. 5.10.2).

Итог: компания обязана восстановить работу лифта и без дополнительного сбора средств с собственников, так как это входит в её обязанности. Специального решения общего собрания собственников для этого не требуется (позиция Конституционного суда: дело № 8Г-4655/ 2023)".