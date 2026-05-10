Работы по замене асфальта на четырех участках ТТК стартовали в Москве

«Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году запланированы работы на Третьем транспортном кольце — второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали, там отремонтируем четыре участка», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в настоящий момент работы ведутся на Тульской эстакаде с прилегающими съездами и в Кутузовском тоннеле, включая развязки. Кроме того, обновят дорожное покрытие на участке от шоссе Энтузиастов, включая съезды, до Остаповского проезда, и на Автозаводском мосту.
«Одна из причин ремонта дорог — колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик», — подчеркнул Петр Бирюков.
Ремонт пройдет в несколько этапов. На первом специалисты проведут фрезерование существующего покрытия, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт. На завершающем этапе нанесут дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.