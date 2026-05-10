ВС России строго соблюдают перемирие, заявили в Минобороны

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Армия России в зоне спецоперации продолжает строго соблюдать перемирие и оставаться на ранее занятых рубежах, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС Российской Федерации (Владимира Путина) в дни празднования 81-й годовщины Победы с 00.00 мск 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях», — говорится в сводке министерства.
Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в Республике Крым, Белгородской, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае", — подчеркнуло МО.