В Нижегородской области запустили производство для автомобилестроения

Комплекс по выпуску и сервисному обслуживанию высокотехнологичной оснастки для автомобилестроения начал работать в Нижегородской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Производство запустила нижегородская компания «МС Автомотив», входящая в состав холдинга MGC Group. С помощью фонда развития промышленности (ФРП) предприятие приобрело шесть современных металлообрабатывающих станков для инструментального цеха. Среди них пятиосевой фрезерный и вертикально-фрезерный обрабатывающие центры, электроэрозионные и радиально-сверлильные станки.
«Участие ФРП позволило в сжатые сроки создать инструментальный комплекс, позволяющий предоставлять широкий спектр услуг нашим заказчикам. Теперь мы полностью закрываем потребности наших партнеров — ведущих автозаводов — в высокоточной оснастке, обеспечивая ее полный жизненный цикл. Это наглядный пример эффективности государственных мер поддержки для решения задач импортозамещения», — отметил генеральный директор компании «МС Автомотив» Александр Бриц.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.