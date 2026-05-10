Стало известно, какими болезнями человек может заразить кошку или собаку

Принято считать, что домашние животные — основной источник инфекций для человека. Но и люди несут угрозу для своих питомцев. Ветврач лабораторной диагностики Татьяна Соломенникова рассказала omsk.aif.ru, что человек часто заражает животных гриппом или ОРВИ.
«Я не раз видела ситуацию: вся семья переболела, а через пару дней у собаки начались те же симптомы — чихание, вялость, гнойные выделения из носа. Да, вирусы мутируют, и то, что безобидно для нас, у питомца может вызвать тяжёлую пневмонию», — рассказывает Татьяна Соломенникова.
Но респираторные инфекции — не единственная опасность. По словам специалиста, человек является естественным носителем золотистого стафилококка и кишечной палочки. Если хозяин забыл вымыть руки после туалета и сразу погладил кошку, у которой ослаблен иммунитет, последствия могут быть тяжёлыми: цистит, пиелонефрит или хроническая диарея. Также собаки могут заразиться от человека туберкулёзом. Привычные глисты тоже передаются от человека животному.