Заражённая вода. Физик Коваленко: ЧП на Фукусиме-1 грозит взрывом в океане

В марте 2011 года произошла крупная техногенная катастрофа, связанная с аварией на атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии. Несмотря на то, что это восточная страна находится далеко, последствия ЧП, утверждают учёные, могут касаться чуть ли не всего мира. Ведь сброс радиоактивной тяжёлой воды в итоге мог серьёзно повлиять на климар многих стран.
Размышлениями на эту тему с rostov.aif.ru поделился учёный-физик, кандидат технических наук, эксперт научно-исследовательской лаборатории НИЛ-15 и полковник запаса Владимир Коваленко.
Погодные катаклизмы.
По словам исследователя, когда произошло ЧП, мощное океаническое цунами разрушило атомные реакторы японской станции, в итоге огромное количество радиоактивной воды попало в Тихий океан. Счёт идёт на десятки тысяч тонн.
«Её сброс продолжается до сих пор. Власти Японии не раз предупреждали о необходимости фильтрации радиоактивной воды. К сожалению, эти требования не выполнены», — говорит Владимир Александрович.
В результате этого, утверждает физик, продолжается дальнейшее радиоактивное заражения огромной акватории Тихого океана. Гидрологические суда многих стран обследовали за 15 лет несколько сотен тысяч квадратных километров его поверхности и глубинных слоёв. Результаты анализов проб воды, к сожалению, неутешительны.
«Превышение допустимых уровней заражения выявлено даже у тихоокеанского побережья Южной и Центральной Америки», — заявил исследователь.
Есть ещё один более неприятный факт: основная масса тяжёлой воды стекается в сторону тихоокеанского течения Эль-Ниньо, расположенного в районе государства Эквадор. За последний год активность течения усилилась и стала отрицательно влиять на погодные условия во всём Северном полушарии. Постоянные погодные катаклизмы сотрясают и США, и Европу, и Российскую Федерацию. Это, перечисляет Владимир Коваленко, не только резкие перепады температуры, но и рекордный осадки, и ураганные ветра, и мощные торнадо.
Взрыв в океане?
Но основная опасность, уверяет исследователь, заключается в том, что произошли качественные изменения в самом течении: радикально нарушены вертикальный водный обмен между верхними и донными слоями.
Это привело к тому, что огромная масса радиоактивной тяжёлой воды нырнула на дно и соединилось с уже давно существующей там природной дейтериево-тритиевой смесью.
«Такая смесь при достижении критической массы может привести к цепной термоядерной реакции с выделением огромного количества энергии в течение короткого момента времени. По сути, это будет водородная бомба», — предположил Владимир Коваленко.
В качестве детонатора может выступить подводный вулкан во время извержения. Кстати, таких в этой акватории Тихого океана достаточно много.
«По оценке специалистов лаборатории НИЛ-15, мощность взрыва природной водородной бомбы может быть эквивалентно нескольким тысячам атомных бомб, сброшенных американцами в августе 1945 года на японский город Хиросиму», — считает Владимир Александрович.
Последствия могут оказаться критическими: цунами уничтожит несколько государств, а миллиарды тонн воды, испарившись, окутают своим паром всю планету. А если взрыв вызовет смещение земной оси по отношению к эклиптике всего на несколько градусов, то произойдёт кардинальное изменение климата.
По мнению физика, чтобы всего этого не произошло, потребуется консолидация усилий многих стран. Ситуацию, отмечает учёный, может спасти понимание того, что всё мировое сообщество находится в одной лодке.