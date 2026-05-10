Празднование Дня Победы прошло в России без правонарушений

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Правонарушений во время праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в России не допущено, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она отметила, что в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан были задействованы свыше 122,4 тысячи сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители общественных формирований правоохранительной направленности.
«Благодаря принятым мерам правонарушений во время проводимых мероприятий не допущено», — сообщила Волк в своем Telegram-канале.
