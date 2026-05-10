На юго-западе Москвы завершили строительство двух подземных пешеходных переходов

«Завершили строительство двух подземных пешеходных переходов на юго-западе Москвы. Они находятся на развязке Московской кольцевой дороги и Профсоюзной улицы — в районе 41-го км МКАД», — написал он.
По словам мэра, первый переход расположен на внешней стороне Кольцевой автодороги под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр и с Калужского шоссе на МКАД. Второй переход — внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги.
«Теперь у жителей районов Ясенево и Теплый Стан появились безопасные маршруты сразу через несколько загруженных автодорог», — подчеркнул Собянин.