Омские «моржи» и сапбордисты устроили заплыв по Иртышу в честь Дня Победы

В Омске прошла третья спортивно-патриотическая акция: представители федерации зимнего плавания и сапбордисты устроили экстремальный командный заплыв по Иртышу. Об этом сообщили 10 мая в пресс-службе регионального минспорта.
«Три года назад как-то спонтанно мы решили, почему бы нам не проплыть по реке, не преодолеть эти километры, приурочив к 79-й годовщине Великой Победы. В этом году мы видим большее количество участников, присоединились ребята на сапбордах, в сопровождении нам, кстати, в помощь», — сказал председатель федерации Денис Галыба.
Спортсмены преодолевали волны и ветер, отдавая дань памяти предкам. Дистанция составила полтора километра — от Центрального пляжа до Первомайского.