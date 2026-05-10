В школах Таганрога оснастили кабинеты ИЗО, музыки и физики

В таганрогских школах продолжается модернизация учебной базы. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.
В 2026 году оснащение получили классы ИЗО, музыки и физики. На 2027 год запланирована модернизация кабинетов математики, информатики, химии и биологии.
Для уроков изобразительного искусства закуплены гипсовые модели, муляжи, чертёжные линейки, планшетные компьютеры, портреты художников и репродукции картин. Музыкальные классы пополнились пианино, музыкальными центрами, наборами шумовых и народных инструментов, портретами композиторов.
Кабинеты физики оборудованы лабораторными столами, приборами для проведения опытов, а также образовательным модулем по астрономии: виртуальным планетарием, моделью движения планет и телескопом.