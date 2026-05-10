Шахматисты из четырёх стран съехались на «Кубок Победы» в Хабаровск

Второй ежегодный международный турнир «Кубок Победы» стартовал в шахматном клубе «Искра» Хабаровска. Соревнования приурочены к 81 й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и объединили около 100 спортсменов из России, Беларуси, Китая и Монголии, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, выступая на открытии, подчеркнул, что шахматы развивают интеллект и стратегическое мышление, а также отражают силу духа народа. Глава региона напомнил, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, и «Кубок Победы» служит примером такого единения.
Почётными гостями турнира стали ведущие гроссмейстеры страны: Сергей Шипов, Дмитрий Кряквин и Дмитрий Хегай. Отдельное внимание было уделено успеху юного хабаровчанина Даниила Каминского, завоевавшего четыре медали на первенстве мира в Сербии. Губернатор вручил спортсмену благодарственное письмо.
В ходе мероприятия губернатору вручили таврели — «русские шахматы». Дмитрий Демешин анонсировал проведение турнира по этой игре в Хабаровском крае в следующем году.
