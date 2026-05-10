На улицах Гвардейска высадят 18 тысяч однолетних цветов

В Гвардейске высадят 18 тысяч однолетних цветов. Об этом сообщили на странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
Специалисты уже приступили к высадке растений. На улицах города появятся виолы, бархатцы, цинерарии, бегонии и сальвии.
«Параллельно с цветочными композициями мы активно проводим работы по благоустройству. Особое внимание уделяется территориям возле социальных объектов: там уже идет работа по окашиванию травы, чтобы все вокруг выглядело аккуратно и ухоженно», — отметили в администрации.
Ранее сообщали, что в центре Светлого высадили около тысячи роз. Растения появились на участке улицы Советской от дома № 22 до площади.
Фото: администрация Гвардейского округа.