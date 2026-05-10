Более 40 детей пострадали в ДТП на дорогах Нижнего Новгорода

С начала 2026 года в Нижнем Новгороде уже зарегистрировано 38 ДТП с участием несовершеннолетних. 42 ребёнка получили в них различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской Госавтоинспекции.
Больше всего, 12 детей, пострадали в ДТП на дорогах Автозаводского района. Ещё 9 детей получили травмы в авариях в Нижегородском районе. На третьем места по ДТП с участием детей находится Приокский район Нижнего Новгорода.
А вот на дорогах Канавинского района с начала 2026 года аварий с детьми не зафиксировано.
Напомним, двое детей пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде 9 мая.