63 нижегородских учителя освоили работу в агротехклассах

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Николай Денисов, в прошлом году в области появились 12 агротехнологических классов. Они были открыты в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта, направленного на развитие продовольственной безопасности страны.