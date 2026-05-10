Волгоградцев призвали сообщать в МЧС о сложных походах

Одиночные туристы и группы могут информировать МЧС России о походе через электронную форму подачи уведомления на официальном сайте ведомства. При этом обязательно нужно сообщить информацию о всех участниках похода с контактными данными, даты начала и окончания маршрута, детальное описание маршрута на карте, о снаряжении и средствах связи, график планируемых сеансов связи.