Волгоградцев призвали сообщать в МЧС о сложных походах

Жителей региона просят заранее озаботиться вопросами безопасности перед сложными маршрутами. Как рассказали в ГУ МЧС по Волгоградской области, это поможет оперативно оказать помощь туристам, попавшим в непредвиденную ситуацию, и координировать действия всех служб.

В частности, направлять уведомления в ведомство обязательно перед маршрутами, проходящими по труднодоступной местности, воде, горам, пещерам. Если это обычная прогулка, экскурсия или спортивное мероприятие, сообщать о своих планах спасателям необязательно.

Безопаснее путешествовать с инструкторами-проводниками, имеющими соответствующую аттестацию. Услуги инструкторов-проводников обязательны для туроператоров и лиц, оказывающих коммерческие услуги в области туризма. Реестр аттестованных инструкторов-проводников размещен на официальном сайте Минэкономразвития России.

Одиночные туристы и группы могут информировать МЧС России о походе через электронную форму подачи уведомления на официальном сайте ведомства. При этом обязательно нужно сообщить информацию о всех участниках похода с контактными данными, даты начала и окончания маршрута, детальное описание маршрута на карте, о снаряжении и средствах связи, график планируемых сеансов связи.

Нельзя отклоняться от заявленного маршрута и следует ориентироваться на погодные условия.

