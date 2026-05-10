Росгвардия оценила безопасность празднования Дня Победы

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Нарушений общественного порядка во время празднования Дня Победы в России не допущено, сообщили в Росгвардии.
В ведомстве отметили, что по всей России совместно с сотрудниками МВД РФ и другими силовыми структурами росгвардейцы следили за правопорядком во время митингов, парадов, торжественных шествий и салютов, а также обследовали места массового пребывания людей на отсутствие взрывоопасных предметов.
«Всего в обеспечении безопасности празднования Дня Победы было задействовано более 47 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено», — говорится в сообщении.