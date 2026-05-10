Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске удлинились автобусные маршруты № 64 и 24

Таковы изменения Реестра муниципальных маршрутов.

Источник: Комсомольская правда

Власти Омска обновили Реестр муниципальных маршрутов. По данным апрельских изменений, департамент транспорта провел увеличения числа машин на разных маршрутах, создание новых маршрутов (скорее по факту это воссоздание ранее закрытых) и удлинение схем двух направлений.

Изменения от дептранса КП-Омск подтвердили в мэрии. Например, увеличился выпуск автобусов среднего класса на маршрутах № 20, 59 и 73. На маршруте № 55 часть малых автобусов заменили на средние.

Также новыми маршрутами считают запущенные № 470Н и 514, хотя ранее они уже работали, но довольно надолго закрывались. Новым можно считать тут № 343Н.

Схему движения автобуса № 64 продлили до микрорайона Зеленая Река. А до распределительных центров торговых сетей и логистических парков «Солнечный» и «Звездный» продлили автобусы маршрута № 24.

Сейчас в маршрутной сети Омска работают 114 постоянных маршрутов: 100 автобусных, 8 троллейбусных и 6 трамвайных.