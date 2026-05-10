В Омске удлинились автобусные маршруты № 64 и 24

Власти Омска обновили Реестр муниципальных маршрутов. По данным апрельских изменений, департамент транспорта провел увеличения числа машин на разных маршрутах, создание новых маршрутов (скорее по факту это воссоздание ранее закрытых) и удлинение схем двух направлений.
Изменения от дептранса КП-Омск подтвердили в мэрии. Например, увеличился выпуск автобусов среднего класса на маршрутах № 20, 59 и 73. На маршруте № 55 часть малых автобусов заменили на средние.
Также новыми маршрутами считают запущенные № 470Н и 514, хотя ранее они уже работали, но довольно надолго закрывались. Новым можно считать тут № 343Н.
Схему движения автобуса № 64 продлили до микрорайона Зеленая Река. А до распределительных центров торговых сетей и логистических парков «Солнечный» и «Звездный» продлили автобусы маршрута № 24.
Сейчас в маршрутной сети Омска работают 114 постоянных маршрутов: 100 автобусных, 8 троллейбусных и 6 трамвайных.