В Красноярске будут судить группу за хищение 52 млн рублей из средств маткапитала

В Красноярске семь человек предстанут перед судом по обвинению в хищении более 52 миллионов рублей из средств материнского капитала. В апреле 2020 года одна из местных жительниц решила использовать государственную программу поддержки семей с детьми для личного обогащения. Она организовала преступную группу и открыла офис кредитного потребительского кооператива «Капитал», который стал базой для махинаций. Схема была рассчитана на уязвимых людей. До марта 2022 года злоумышленники искали в Красноярске женщин, оказавшихся в сложной финансовой ситуации и имеющих сертификаты на материнский капитал. Им предлагали помощь в решении жилищного вопроса. На практике «улучшение жилищных условий» существовало только на бумаге. С женщинами заключались фиктивные договоры купли-продажи недвижимости и земельных участков в Емельяновском и Сосновоборском округах. При этом реальная стоимость объектов была в разы ниже заявленной, а некоторые из них и вовсе не были пригодны для жизни. Далее в государственные органы подавались поддельные документы, что позволяло получать бюджетные деньги для погашения займов. Как только средства поступали на счета, мошенники забирали их себе, а обладательницы сертификатов оставались ни с чем — без нового жилья и без государственной поддержки. Всего по этой схеме было задействовано 101 сертификат, а общий ущерб бюджету составил свыше 52 миллионов рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. Прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение. Членам группы инкриминируется мошенничество при получении выплат, совершённое организованной группой.