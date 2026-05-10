В Перми жители Вышки-1 пытались поймать сбежавшего из зоопарка оленя

Необычный инцидент произошел сегодня в микрорайоне Вышка-1. По улицам частного сектора бегал олень, напугавший местных жителей.
Как сообщает канал в МАХ «Пермь и край», очевидцам удалось загнать животное на пустующий участок и закрыть его там до приезда специалистов. Прибывшие на место представители ведомств установили, что олень сбежал из частного зоопарка на улице Лифанова.
В настоящее время хозяин животного вместе с жителями микрорайона пытаются поймать оленя и погрузить его в прицеп для транспортировки обратно.