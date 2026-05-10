В Волгограде сократят маршруты 4 трамваев из-за реконструкции

Завтра, 11 мая, стартует первый этап реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе на участке от ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева протяженностью порядка 4,5 км. В связи с этим временно изменится движение нескольких трамвайных маршрутов. Как сообщили в администрации Волгограда, так, с 11 мая трамвайные маршруты №№ 5, 7, 10 и 12 будут курсировать до резервного кольца, расположенного на остановке ул. Хорошева. Электробусный маршрут № 15 по будним дням будет возить пассажиров в границах «Ул. Тополевая» — «Жилгородок» — после остановки «Ул. Комсомольская» электротранспорт повернет на одноименную улицу и отправится в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус сохранит привычный горожанам режим работы до железнодорожного вокзала.
В прежнем режиме продолжат работать другие маршруты общественного транспорта, обслуживающие микрорайон Жилгородок: автобус № 85 «Родниковая Долина — Жилгородок», троллейбусы № 10 «Пл. Куйбышева — Жилгородок», № 10а «Жилгородок — Ул. Грамши» и № 15а «Ул. Ессентукская — пл. Куйбышева», а также автобус малого класса № 98 «Ул. Ткачева — магазин “Эльдорадо”.
В мэрии пояснили, что реконструкция проводится в рамках инвестпроекта АО «ЭлектроТранспорт Плюс». Планируется полностью заменить основание пути, рельсошпальную решетку и контактную сеть. Также будут модернизированы 4 переезда. Основной объем работ по реконструкции трамвайной линии будет выполнен в летний период, когда пассажиропоток в городе снижается.
Фото администрации Волгограда.