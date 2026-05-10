В Волгограде сократят маршруты 4 трамваев из-за реконструкции

Завтра, 11 мая, стартует первый этап реконструкции трамвайной линии в Дзержинском районе на участке от ул. Космонавтов в микрорайоне Жилгородок до ул. Хорошева протяженностью порядка 4,5 км. В связи с этим временно изменится движение нескольких трамвайных маршрутов. Как сообщили в администрации Волгограда, так, с 11 мая трамвайные маршруты №№ 5, 7, 10 и 12 будут курсировать до резервного кольца, расположенного на остановке ул. Хорошева. Электробусный маршрут № 15 по будним дням будет возить пассажиров в границах «Ул. Тополевая» — «Жилгородок» — после остановки «Ул. Комсомольская» электротранспорт повернет на одноименную улицу и отправится в сторону Дзержинского района. В выходные дни электробус сохранит привычный горожанам режим работы до железнодорожного вокзала.