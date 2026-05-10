В Назрановском районе Ингушетии приступили к строительству школы

Строительство новой школы на 420 учащихся стартовало в селе Плиево Назрановского района Республики Ингушетии. Объект возводится по нацпроекту «Семья», завершить работы планируется к концу 2028 года, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Учреждение будет расположено на земельном участке, где в настоящее время находится школа № 1 им. С. Осканова. Школьники на время строительства переведены в соседнюю организацию, а специалисты подрядной организации приступили к демонтажным работам. На объекте задействовано около 20 человек. Рабочие частично разобрали кровлю, сняли оконные стеклопакеты и напольное покрытие, позже старое здание полностью демонтируют.
Новая школа, согласно проектно-сметной документации, будет трехэтажной с подвальными помещениями. На первом этаже разместят гардеробные, пост охраны, медпункт, стоматологический кабинет, кабинеты учащихся начальной школы, столовую и спортивный зал. На втором этаже предусмотрен актовый зал с кладовыми для хранения костюмов и декораций, класс обработки тканей и технологии, библиотека, книгохранилище, читальный зал, учительская и другие помещения.
