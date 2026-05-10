Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области подорожала вареная колбаса

Вареная колбаса и рыба подорожали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с начала апреля по начало мая вареная колбаса подорожала примерно на рубль — с 577 до 578 рублей за килограмм. Дороже всего колбаса стоит в Волгодонске — 614 рублей, дешевле всего — в Сальске, 539 рублей. В Ростове килограмм обойдется в 585,5 рубля. Такие данные приводит Ростовстатат.

Мороженая рыба выросла в цене на девять рублей. Самые низкие цены на рыбу в Волгодонске и Миллерове — 303 и 315 рублей, самые высокие — в Ростове и Шахтах, от 350 рублей.

А вот молочные продукты подешевели. Сливочное масло теперь стоит 1078 рублей, творог — 455 рублей, что на четыре рубля дешевле.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!