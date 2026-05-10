В Воронеже водители автобусов намеренно заклеивают валидаторы изолентой

Воронежцам, которые столкнулись с подобной ситуацией, следует сорвать с экрана валидатора изоленту и проверить название остановки. Если название остановки не совпадает с той, откуда садился пассажир, нужно попросить водителя переключиться на нужную остановку. При его отказе нужно сообщить в бот @vrntrans_bot с указанием маршрута, госномера автобуса и времени.