В Новосибирске стартовал второй этап обустройства Бугаков-парка

Второй этап благоустройства Бугаков-парка на пересечении Ипподромской магистрали и улицы Кирова начался в Новосибирске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Завершить работы должны до октября этого года, сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
В ходе благоустройства специалистам предстоит привести в порядок земельный участок, прилегающий к скверу: смонтировать линии наружного освещения, уложить тротуарную плитку и асфальтобетон на велодорожках, установить парковую мебель, детские игровые зоны и малые архитектурные формы, провести озеленение.
«В этом году завершим благоустройство новой общественной территории. В парке появятся спортивные и тематические площадки, велодорожки. Проведем озеленение, освещение и оформим новые входные и прогулочные зоны. На работы направим более 316 млн рублей, завершить планируем до октября. Мы продолжаем сразу четыре крупных проекта благоустройства зеленых зон Новосибирска. Помимо Бугаков-парка закончим работы в сквере Демакова, парках “Чемской берег” и “Каменка”», — рассказал Максим Кудрявцев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.