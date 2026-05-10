В Новосибирске стартовал второй этап обустройства Бугаков-парка

«В этом году завершим благоустройство новой общественной территории. В парке появятся спортивные и тематические площадки, велодорожки. Проведем озеленение, освещение и оформим новые входные и прогулочные зоны. На работы направим более 316 млн рублей, завершить планируем до октября. Мы продолжаем сразу четыре крупных проекта благоустройства зеленых зон Новосибирска. Помимо Бугаков-парка закончим работы в сквере Демакова, парках “Чемской берег” и “Каменка”», — рассказал Максим Кудрявцев.