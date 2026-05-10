Более 7 млн кв. м недвижимости построят в Москве по 102 проектам КРТ

«Московский фонд реновации жилой застройки выступает оператором 102 из 218 реализуемых в Москве проектов КРТ. В ходе реорганизации почти 470 га депрессивных территорий планируется построить около 9 млн кв. м недвижимости, в том числе 7,3 млн кв. м для реализации программы реновации. Еще около 1,5 млн кв. м придется на объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры. В результате в 70 районах столицы создадут более 41 тыс. рабочих мест», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.
Проекты реализуют во всех административных округах, кроме Зеленоградского и Троицкого. В число округов-лидеров вошел Восточный. Здесь в рамках 15 проектов КРТ общей площадью около 115 га предусмотрено возведение около 1,6 млн кв. м жилья для реализации программы реновации.
«Помимо домов для реализации программы реновации, планируется построить образовательные объекты, поликлиники и подстанции скорой помощи. Кроме того, возведут 12 спортивных комплексов, здания для размещения баз районных отделений ГБУ “Жилищник” и другие социально значимые учреждения. Например, в районе Соколиная Гора недалеко от новостроек, помимо школы, детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса и паркинга, появятся культурно-досуговый и торговый центры. В свою очередь, инфраструктуру квартала на ул. Милашенкова в Бутырском районе дополнят школа искусств и гостиница на 100 номеров», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.