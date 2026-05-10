Более 7 млн кв. м недвижимости построят в Москве по 102 проектам КРТ

«Московский фонд реновации жилой застройки выступает оператором 102 из 218 реализуемых в Москве проектов КРТ. В ходе реорганизации почти 470 га депрессивных территорий планируется построить около 9 млн кв. м недвижимости, в том числе 7,3 млн кв. м для реализации программы реновации. Еще около 1,5 млн кв. м придется на объекты общественно-деловой и производственной инфраструктуры. В результате в 70 районах столицы создадут более 41 тыс. рабочих мест», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.