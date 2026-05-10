Три округа Красноярского края получат господдержку на проведение фестивалей

Проекты, которые получат поддержку на проведение крупных фестивалей по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», выбрали в Красноярском крае. Победителями стали муниципальные образования, где туризм уже активно развивается, — Минусинский, Шарыповский и Енисейский округа, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
В Енисейске и Лесосибирске реализуется проект «Традиции Енисейского округа», объединяющий три фестиваля. Летом в поселке Усть-Кемь пройдет фестиваль «Енисейская уха» — праздник сибирской кухни и речных традиций. Гостей ждут соревнования по приготовлению ухи, ярмарка, ремесленные мастер-классы и программа на берегу Енисея.
В августе Енисейск превратится в живую декорацию купеческой эпохи. «Енисейская августовская ярмарка» — это ремесла, гастрономия, театрализованные представления и возможность почувствовать атмосферу старинного сибирского города. Финальной точкой станет фестиваль «Маклаков луг — Земля Сибирская» в Лесосибирске. Это масштабное событие в формате «живой истории», где гости смогут познакомиться с бытом первопоселенцев, попробовать традиционные ремесла и стать участниками интерактивных площадок.
В Минусинском округе пройдет фестиваль гостеприимства и национальных традиций «Перекресток культур». Это одно из ярких событий юга края, привлекающее жителей разных регионов страны. Гостей ждут национальные подворья, блюда национальной кухни, мастер-классы по традиционным ремеслам, ярмарки, гастрономические зоны, интерактивные активности, традиционные игры и спортивные состязания.
В Шарыповском округе состоится всероссийский фестиваль «Открытие», который проходит на стыке науки, культуры и современного искусства и предлагает формат «умного отдыха». Шарыпово известно тем, что там обнаружили останки ранее неизвестного вида динозавров. Именно эта особенность легла в основу концепции фестиваля. Гости могут не только слушать лекции, но и задавать вопросы, участвовать в обсуждениях и даже отправиться в палеонтологическую экспедицию. Программа включает научно-популярные лекции и дискуссии, музыкальные выступления, творческие площадки, семейные активности и интерактивные форматы.
«Реализация таких проектов позволяет не только раскрывать уникальность территорий, но и увеличивать поток гостей из разных регионов, открывать новые туристические маршруты и создавать точки притяжения в разных частях края», — подчеркнула руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.