В Удмуртии создан парфюм, вдохновленный образом Петра Чайковского

В основе аромата лежат травяные ноты, сандал и ваниль. Создание качественной сувенирной продукции ведется в республике в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В названии аромата «Фарфоровый мальчик» обыгрывается прозвище «стеклянный мальчик», которое гувернантка Фанни Дюрбах дала Петру Чайковскому в детстве за его особую чувствительность, ранимость и душевную хрупкость. При этом Ольга Замилова расширяет «легенду» аромата, связывая его с атмосферой жизни в живописной усадьбе с большим садом на берегу пруда. «Фарфоровый мальчик» уже был представлен в Москве на ВДНХ и на парфюмерном форуме в Санкт-Петербурге и получил высокую оценку профессионалов и широкой аудитории.