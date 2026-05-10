В Удмуртии создан парфюм, вдохновленный образом Петра Чайковского

Духи «Фарфоровый мальчик», вдохновленные историей детства композитора Петра Чайковского в большой усадьбе на берегу Воткинского пруда, создала парфюмер из Сарапула Ольга Замилова. Они войдут в число туристических сувениров, связанных с одним из самых узнаваемых брендов республики «Удмуртия — родина Чайковского», сообщили в региональном министерстве по туризму.
В основе аромата лежат травяные ноты, сандал и ваниль. Создание качественной сувенирной продукции ведется в республике в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». В названии аромата «Фарфоровый мальчик» обыгрывается прозвище «стеклянный мальчик», которое гувернантка Фанни Дюрбах дала Петру Чайковскому в детстве за его особую чувствительность, ранимость и душевную хрупкость. При этом Ольга Замилова расширяет «легенду» аромата, связывая его с атмосферой жизни в живописной усадьбе с большим садом на берегу пруда. «Фарфоровый мальчик» уже был представлен в Москве на ВДНХ и на парфюмерном форуме в Санкт-Петербурге и получил высокую оценку профессионалов и широкой аудитории.
В авторской коллекции Ольги Замиловой уже несколько ароматов, посвященных республике и ее истории. Созданные ею духи «Удмуртия» с нотами цветка италмаса в 2024 году одержали победу на X Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», а в 2025-м стали призером Первой туристической премии Удмуртии. Парфюм «Сад оружейника» посвящен конструктору Михаилу Калашникову и оружейной традиции республики. К 185-летию со дня рождения П. И. Чайковского она создала аромат «Лебединое озеро». «Фарфоровый мальчик» — второй парфюм в коллекции, посвященной великому русскому композитору.
