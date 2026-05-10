В Воронежской области отремонтируют еще 2 участка дороги до Луганска

Два участка дороги Воронеж — Луганск в Каменском муниципальном районе Воронежской области приведут в нормативное состояние по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность отрезков составляет 9,4 и 3 км, сообщили в министерстве дорожной деятельности региона.
«Значительная часть работ в Каменском районе будет проходить с использованием метода холодной регенерации, после чего будет уложено два слоя асфальтобетона. Для направления Воронеж — Луганск это важное решение, потому что маршрут остается востребованным для жителей, для транзитного транспорта и для большегрузной техники, которая направляется в сторону Россоши и Луганской Народной Республики», — отметил ведущий специалист-эксперт отдела технического контроля подразделения министерства дорожной деятельности Воронежской области КУВО «Дорожное агентство» Владимир Кострыкин.
Дорога общего пользования регионального значения Воронеж — Луганск является самой протяженной в области. Ремонт проводится без перекрытия движения. В ноябре прошлого года специалисты привели в порядок еще один участок трассы в Хохольском муниципальном районе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.