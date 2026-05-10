Тамбовская агрофирма продает право требования 133 млн с бывшего конкурсного управляющего

Изначально конкурсным управляющим должника был Юрий Игнатенко. В апреле 2019 года УФНС по Тамбовской области обратилось в региональный арбитраж с жалобой на ненадлежащее исполнение господином Игнатенко своих обязанностей. В частности, налоговая сослалась на бездействие по взысканию дебиторской задолженности с тамбовского ООО «Агроуслуга» (ныне ликвидировано) в размере 139,1 млн руб., неисполнение обязанности по формированию конкурсной массы, затягивание банкротства. Истец просил признать бездействие конкурсного управляющего незаконным, взыскать с него 133 млн руб. и отстранить его от работы с «Радугой». В феврале 2021-го его сменила Людмила Шальнева, которая до сих пор руководит процедурой банкротства агрофирмы.