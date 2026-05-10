Белгидромет назвал три области Беларуси, где в ночь на 11 мая прогнозируют заморозки до −2 градусов

Белгидромет выпустил предупреждение о заморозках до −2 градусов Цельсия в Беларуси в ночь с 10 на 11 мая, с воскресенья на понедельник.
А МЧС Беларуси сообщил, что эти заморозки будут наиболее вероятны в трех областях — Минской, Брестской и Гродненской. Именно там объявлен оранжевый уровень опасности из-за ночных морозов. Среди рекомендаций для дачников и жителей сельской местности — накрыть растения пленкой или спанбондом.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил про шквалы, ливни и +23 в Беларуси на неделе с 11 по 17 мая.
