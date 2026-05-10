В 18 районах Волгоградской области прогнозируют опасное явление

Сегодня, 10 мая, и завтра, 11 мая, на части территории Волгоградской области ожидается высокая пожароопасность 4 класса — неблагоприятное явление. Соответствующую информацию опубликовало региональное управление МЧС.
Предупреждение актуально для Урюпинского, Новониколаевского, Нехаевского, Еланского, Киквидзенского, Новоаннинского, Алексеевского, Михайловского, Даниловского, Палласовского, Николаевского, Старополтавскокого, Быковского, Камышинского, Котовского, Котельниковского, Октябрьского и Ольховского районов.
При этом, как ранее сообщалось, на части территории региона 10 и 11 мая могут пройти грозы с ливнем, градом и штормовым ветром.
