33 иностранца выдворят из страны после рейда в Красноярском крае

Источник: Наш Красноярский край

В Красноярском крае завершилась трёхдневная операция полиции по контролю за миграционной ситуацией. В результате 33 иностранных гражданина, нарушивших правила пребывания, будут выдворены из страны. В ходе масштабных проверок сотрудники органов внутренних дел выявили и задокументировали 206 административных правонарушений в сфере миграции. Для 45 иностранных граждан срок временного пребывания на территории России был сокращён. Кроме того, 120 иностранцам вынесено решение о запрете въезда в Российскую Федерацию. По фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учёт возбуждено 11 уголовных дел. В региональном МВД подчёркивают, что подобные мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.