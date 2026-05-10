Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Новое Демкино Пензенской области капитально отремонтируют школу

Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в конце июля.

Источник: Национальные проекты России

Школу села Новое Демкино Малосердобинского района Пензенской области масштабно обновляют по нацпроекту «Молодёжь и дети». Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию 31 июля этого года, сообщили в районной администрации.

Подрядная организация проводит замену оконных блоков и входных групп, модернизирует систему отопления, осуществляет внутреннюю отделку помещений и обновляет систему пожарной сигнализации. После завершения строительных работ школа будет оснащена современным учебным оборудованием.

«Ремонт школы — это вклад в будущее наших детей. Мы стремимся создать для подрастающего поколения максимально комфортные, современные и, что самое главное, безопасные условия для получения качественного образования», — подчеркнул глава Малосердобинского района Сергей Балакин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.