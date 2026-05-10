Лесным пожарным Красноярского края передали свыше 30 дронов

Каждый дрон позволяет вести разведку на расстоянии 15 километров от точки запуска.

Лесопожарные подразделения Красноярского края получили 34 новых дрона по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Таким образом, количество дронов увеличилось почти вдвое — с 47 до 81 аппарата, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Каждый дрон весит 1,6 килограмма и позволяет вести разведку на расстоянии 15 километров от точки запуска. Расширение флота беспилотников существенно повысит эффективность работы лесных пожарных.

«Квадрокоптеры красноярского производства более чем на 70% состоят из отечественных комплектующих. Они оснащены тепловизорами. Это поможет максимально точно визуализировать очаги возгораний. Внедряя новые технологии, мы уделяем особое внимание подготовке кадров», — подчеркнул директор краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин.

В ближайшее время беспилотники распределят по лесопожарным станциям. Лесные огнеборцы пройдут специальное обучение, чтобы использовать дроны для наземного мониторинга. Новую технику начнут использовать уже в этом сезоне.

«Мы поднимаем беспилотник в небо в нескольких точках маршрута, где сложно проехать из-за пересеченной местности. В случае обнаружения очага задымления можно на расстоянии оценить ситуацию и наметить подъездные пути», — рассказал начальник Рыбинской лесопожарной станции Василий Гурьянов.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.