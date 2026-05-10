Лесным пожарным Красноярского края передали свыше 30 дронов

Лесопожарные подразделения Красноярского края получили 34 новых дрона по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». Таким образом, количество дронов увеличилось почти вдвое — с 47 до 81 аппарата, сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.
Каждый дрон весит 1,6 килограмма и позволяет вести разведку на расстоянии 15 километров от точки запуска. Расширение флота беспилотников существенно повысит эффективность работы лесных пожарных.
«Квадрокоптеры красноярского производства более чем на 70% состоят из отечественных комплектующих. Они оснащены тепловизорами. Это поможет максимально точно визуализировать очаги возгораний. Внедряя новые технологии, мы уделяем особое внимание подготовке кадров», — подчеркнул директор краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин.
В ближайшее время беспилотники распределят по лесопожарным станциям. Лесные огнеборцы пройдут специальное обучение, чтобы использовать дроны для наземного мониторинга. Новую технику начнут использовать уже в этом сезоне.
«Мы поднимаем беспилотник в небо в нескольких точках маршрута, где сложно проехать из-за пересеченной местности. В случае обнаружения очага задымления можно на расстоянии оценить ситуацию и наметить подъездные пути», — рассказал начальник Рыбинской лесопожарной станции Василий Гурьянов.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.