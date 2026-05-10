В этом году "Сад памяти" уже увеличился на 17 миллионов деревьев

За шесть лет сотни тысяч добровольцев высадили более 160 миллионов деревьев. Присоединиться к акции может каждый. Для этого нужно зайти на сайт «Сада памяти», найти на карте свой регион, кликнуть по ближайшей к вам точке и зарегистрироваться. Весь инвентарь выдадут на месте.