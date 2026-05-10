В этом году "Сад памяти" уже увеличился на 17 миллионов деревьев

В честь 81-й годовщины Великой Победы по всей стране и за рубежом проходит Международная эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Каждое высаженное дерево — в честь защитника Отечества.
Деревья сажают с начала весны. Например, в Нижегородской области планируют высадить 400 тысяч деревьев, акция здесь стартовала 18 марта. В Зерноградском районе Ростовской области, как указано на карте акции, новые деревья памяти появились 23 марта. Прошла акция и в Алтайском крае, где участвовало более 100 тысяч человек — волонтеры, ребята из школьных лесничеств, представители общественных организаций. Большую высадку сосен — 7 тысяч деревьев — провели в Республике Марий Эл.
В целом же на 10 мая во время акции уже высажено более 17,6 миллиона деревьев. Эта работа продолжится и летом, например, в Нарьян-Маре она намечена на 22 июня. В прошлом году было высажено более 34 миллионов деревьев.
К акции «Сад памяти» присоединились и в других странах. В этом сезоне участвовать в ней решили представители более 20 государств, среди которых Австрия, Аргентина, Бангладеш, Индия, Иордания. Например, как отмечено на карте акции, в Салониках (Греция) посадили лавры, новые деревья появились в Александрии (Египет), в городе Дения (Испания) и деревне Цеце (Венгрия).
Акция «Сад памяти» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», задача которого — улучшение экологической обстановки в стране. Сохранение и восстановление лесов — один из приоритетов нацпроекта.
За шесть лет сотни тысяч добровольцев высадили более 160 миллионов деревьев. Присоединиться к акции может каждый. Для этого нужно зайти на сайт «Сада памяти», найти на карте свой регион, кликнуть по ближайшей к вам точке и зарегистрироваться. Весь инвентарь выдадут на месте.