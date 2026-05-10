Белорусы привозят из Европы купюры в 0 евро — и это не фальшивки

О том, что белорусы привозят из отпуска в Европе купюры в 0 евро, сообщает портал myfin.by. Такие купюры печатаются на той же бумаге, что и евро, имеет водяные знаки, голограммы, серийные номера, но это евро не для шоппинга, а скорее, как сувенир или лот для коллекционеров.
Идея нулевых евро принадлежит французскому предпринимателю Ришару Файлю и реализуется с 2015 года. На банкнотах обычно запечатлены достопримечательности или же они выпускаются к памятным датам.
Купюры печатает французская компания Oberthur Technologies — один из официальных партнеров Европейского центрального банка по производству евро. На аукционах цена таких купюр на данный момент может варьироваться от 6 до 30 евро.
