Экстракт наперстянки на 18% снижает риск гибели от ревматической болезни сердца

Проведенные исследователями клинические испытания подтвердили эту гипотезу и указали на то, что прием дигоксина на 18% снизил риск гибели пациентов и вероятность развития у них тяжелых форм недостаточности. При этом ученые не выявили опасных побочных эффектов от приема данного средства, что говорит о его безопасности. Все это позволяет использовать дигоксин для профилактики сердечной недостаточности у носителей ревматической болезни сердца, подытожили ученые.