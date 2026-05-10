Работы по замене систем отопления в ходе капремонта домов стартовали в Москве

«В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда ежегодно проводятся работы по замене систем центрального отопления. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность этой категории жилых домов», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что своевременная и качественная замена отопительных приборов — залог комфорта и безопасности в квартирах москвичей. В этом году в рамках программы обновят внутридомовые системы центрального отопления в 725 домах.
«При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, отопительных приборов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период», — пояснил Петр Бирюков.
После завершения замены трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится ее комплексная опрессовка под контролем ресурсоснабжающей организации. Глава комплекса городского хозяйства рассказал, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.