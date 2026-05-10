В Ярославле пройдет молодежный фестиваль «Будущее театральной России»

Всероссийский молодежный фестиваль «Будущее театральной России» состоится с 13 по 18 мая в Ярославле в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». В рамках мероприятия запланированы показы 19 дипломных спектаклей 15 театральных школ со всей России, сообщили в департаменте культуры Ярославской области.
В событии примут участие будущие актеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Воронежа, Уфы, Екатеринбурга, Калининграда и Ярославля. Организатором театральной биржи фестиваля в этом сезоне выступает Союз театральных деятелей России (СТД РФ), которому в 2026 году исполняется 150 лет.
В рамках программы пройдут презентации проектов и возможностей СТД РФ для молодых актеров: стипендиальные и грантовые программы, творческие лаборатории, резиденции, социальные и профессиональные инициативы союза, адресованные выпускникам театральных вузов и начинающим артистам.
Для поощрения педагогов, внесших значительный вклад в развитие театрального образования в стране, на фестивале ежегодно вручается диплом лауреата в номинации «За честь и достоинство». Кроме того, в целях выявления наивысших творческих достижений участников присуждаются три диплома «Лауреат фестиваля».
Фестиваль «Будущее театральной России» проводится в Ярославле с 2001 года. Организаторами выступают Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова и Ярославский государственный театральный институт имени Фирса Шишигина. Поддержку событию традиционно оказывают Министерство культуры РФ и правительство Ярославской области.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.